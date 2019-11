Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, la Polizia di Biella incontra gli studenti

Domenica 17 novembre è stata celebrata la "Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada", un momento di ricordo e riflessione dedicato alle vittime di incidenti stradali ed ai loro familiari, per contribuire al cambiamento delle abitudini negative degli automobilisti. Nel 2018 si sono verificati in Italia 172.553 incidenti stradali con lesioni a persone, che hanno provocato 3.334 vittime e 242.919 feriti, oltre la meta rispetto ai 7.096 decessi registrati nel 2001.

In queste occasioni la memoria va a tutte le vittime di incidenti, compresi gli appartenenti alle Forze di Polizia che sono sulla strada tutti i giorni per compiere il proprio dovere. Da sempre gli operatori della Polizia Stradale indossano una divisa, tessuta da impegno, sacrificio, abnegazione: i valori fondanti del loro operato che consentono loro di vivere con prossimità e grande sensibilità la missione, spesso eroica e dolorosa che sono chiamati a svolgere.

Per celebrare la "Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada" la Questura e la Sezione Polizia Stradale di Biella incontreranno i ragazzi del liceo “Q. Sella” martedì 19 novembre alle 10,30.