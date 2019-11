A Miagliano lavori di pulizia e prevenzione al dissesto idrogeologico

Il comune di Miagliano avvia il programma di attività preventive al dissesto idrogeologico e di manutenzione generale del territorio. Già nel mese corrente si concluderanno i lavori di pulizia dei cordoli stradali e di taglio meccanizzato della vegetazione sporgente su via Lanati (strada per Fraz. Case Code); quota parte del versante che fiancheggia la stessa tratta sarà inoltre oggetto, nel prossimo anno, di un cantiere finalizzato alla messa in sicurezza e consolidamento della parete, onde prevenire fenomeni di distacco di materiale roccioso.

Sempre entro fine anno saranno effettuati interventi di manutenzione sulla vegetazione degradata e non adeguatamente gestita insistente negli alvei di rio delle Masche e di Rio Suriano; in relazione a quest’ultimo corso e nel 2020, verrà ripristinato il corretto deflusso idraulico, tramite la rimozione delle masse di sedimenti creatisi sul fondale del corso d’acqua.

“Queste operazioni – commenta Munaretto, consigliere coadiuvante al primo cittadino per il settore di Protezione civile e gestione del territorio – sono molto importanti perché permettono di fare una buona prevenzione sul territorio anche se purtroppo, non è sempre facile trovare le risorse adeguate per coprire il reale fabbisogno. Siamo quindi riusciti a pianificare la manutenzione ordinaria tramite la combinazione di risorse comunali ed il contributo derivato dalle squadre forestali regionali”.

“A questo - conclude il sindaco Mognaz – si somma il fondamentale supporto progettuale/finanziario dell’Unione Montana Valle Cervo La Bursh, in grado di rispondere alle operazioni di manutenzione straordinaria e quindi di assoluta rilevanza per la prevenzione al dissesto idrogeologico”.