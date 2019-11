Tutto il calcio biellese: Vittoria scacciacrisi per Cossato, gol e spettacolo Biogliese-Ceversama. 1° Gaglianico

Vittorie di misura per Vigliano e Città di Cossato. I primi, grazie alla rete di Lanza, respingono gli assalti della diretta contendente Omegna portandosi al 2° posto in classifica, a -2 dalla capolista Briga. I blues, invece, ritornano al successo dopo 2 pari e 4 sconfitte nelle ultime sei gare in campionato.

In Prima Categoria, emozioni e gol nella stracittadina tra Valdilana Biogliese e Ceversama: alla fine, la spuntano i ragazzi allenati da Pellerei. Le Torri Biellesi, invece, perdono una buona occasione per avvicinarsi ai lidi della salvezza diretta mentre la Valle Cervo Andorno esce sconfitta dal campo degli Orizzonti United. Infine, il maltempo rinvia a data da destinarsi il big match tra Ponderano e Chiavazzese.

Ugual sorte anche in Seconda con i rinvii di La Cervo e Valle Elvo Occhieppese. Pari con spettacolo tra Fc Biella e Pollone mentre il Lessona conquista un ottimo punto con il Valdigne. Il Mongrando si porta ad un sol punto dalla vetta occupata da Bajo Dora, CGC Aosta, Montjovet Champdepraz e Gaglianico. Tre punti per quest'ultimo con le reti di Facchinetti e Rizzo (su rigore). Infine, in Terza, Sandigliano ai box causa maltempo a differenza del Masserano Brusnengo che si impone 3 a 2 sugli Amatori Granozzese.

Promozione

Risultati dell'11° turno



Briga vs Juve Domo 2-0

Bulè Bellinzago vs Vogogna 2-0

Dormelletto vs Bianzé 0-0

Dufour Varallo vs Santhià Rinviata

Vigliano vs Omegna 1-0

Sizzano vs Arona Rinviata

Valduggia vs Sparta Novara 1-3

Piedimulera vs Città di Cossato 0-1

Classifica

Briga 23

Vigliano 21

Dufour Varallo 20

Omegna e Juve Domo 19

Bulè Bellinzago e Sparta Novara 18

Valduggia 17

Città di Cossato, Santhià e Sizzano 14

Bianzé 12

Dormelletto e Piedimulera 11

Arona 6

Vogogna 1

Prima Categoria

Risultati dell'11° turno



Pro Palazzolo vs Virtus Vercelli 2-1

Strambinese vs La Vischese 3-0

Valdilana Biogliese vs Ceversama 2-4

Azeglio vs Torri Biellesi 2-1

Junior Pontestura vs Pro Roasio 2-1

La Chivasso vs Stay O' Party 0-1

Orizzonti United vs Valle Cervo Andorno 1-0

Ponderano vs Chiavazzese Rinviata

Classifica

Stay O' Party 23

Chiavazzese 22

Junior Pontestura, La Vischese e Ceversama 21

Pro Palazzolo 20

Strambinese 17

Orizzonti United 16

Ponderano 15

Valle Cervo Andorno 14

Azeglio 13

Valdilana Biogliese 12

Pro Roasio e Torri Biellesi 9

La Chivasso 8

Virtus Vercelli 2

Seconda Categoria

Risultati del 10° turno

CGC Aosta vs Bajo Dora 2-1

FC Biella vs Pollone 2-2

Gaglianico vs Montjovet Champdepraz 2-0

La Cervo vs Chambave Rinviata

Lessona vs Valdigne Montblanc 1-1

Mongrando vs Aosta Calcio 3-1

Valle Elvo Occhieppese vs Valchiusella Rinviata

Classifica

Gaglianico, Bajo Dora, CGC Aosta e Montjovet Champdepraz 22

Mongrando 21

La Cervo 17

FC Biella e Valchiusella 14

Valle Elvo Occhieppese, Aosta Calcio e Pollone 9

Lessona 5

Valdigne Montblanc 4

Chambave 2

Terza Categoria

Risultati del 9° turno

Città di Sandigliano vs Sporting Trecate Rinviata

Lenta vs Fara 1-1

Masserano Brusnengo vs Amatori Granozzese 3-2

Piemonte Sport vs Casalino Rinviata

Villanova vs Voluntas Novara 0-1

Virtus Mulino Cerano vs Sangermanese 4-0

Classifica

Virtus Mulino Cerano 22

Amatori Granozzese 19

Canadà e Masserano Brusnengo 16

Città di Sandigliano 15

Lenta 13

Voluntas Novara 12

Casalino, Piemonte Sport e Fara 8

Sporting Trecate 5

Villanova 3

Sangermanese 0