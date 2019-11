Su Nuraghe Calcio/Pizzeria da Carmelo vince 4-2 contro Herta Vernello

Si è concluso con il risultato di 4-2 in favore della neo formazione Su Nuraghe Calcio Biella/Pizzeria da Carmelo la partita contro Herta Vernello, arbitrata da Franco Polito di Ponderano, disputata venerdì 15 novembre presso il Centro sportivo “Openkinetik” di Vigliano Biellese, sesta giornata del campionato organizzato dal Settore Ricreativo Piemonte e Valle d’Aosta, Comitato Provinciale di Biella (stagione sportiva 2019-2020), aderente ad A.S.C., Attività Sportive Confederate, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Condividendo obiettivi e intenti, due formazioni, Pizzeria da Carmelo e Su Nuraghe Calcio Biella - avversarie nella passata edizione di campionato - hanno scelto di unirsi e fondersi in un'unica squadra con un singolare protocollo di amicizia siglato guardandosi negli occhi e con stratta di mano: amici in campo e negli spogliatoi, praticando il mirabile allenamento del costruire amicizia dentro e fuori la linea bianca del campo di gioco, attraverso regole e patti accettati e condivisi. Nei segni delle loro divise, la presenza del logo della nota pizzeria di Cossato è stato affiancato dal prestigioso stemma della Regione Autonoma della Sardegna, in uso anche da Cagliari Calcio. Una squadra nuova, dunque, sta crescendo scommettendo sull’amicizia attraverso l'attività sportiva e che il possimo lunedì 18 novembre, alle ore 20:00, a Biella, in via Fratelli Rosselli, presso il campo di casa di San Biagio incontrerà “Giullari di Corte”, formazione in testa nella classifica provvisoria, forte di un paniere con il 60% di vittorie.