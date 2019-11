Spettacolo al PalaSarselli tra Virtus Biella e Picco Lecco. Alla fine la spuntano le ospiti

Applausi scroscianti alle due squadre da parte delle 350 persone che hanno assistito alla partita valida per la 5^ Gionata del Campionato di serie B1 di volley. E' finita 3-2 per Picco Lecco ma la Prochimica Novarese Virtus Biella ha tenuto testa, per buona parte della gara, alla corazzata prima in classifica. In settimana si poteva pensare ad una bella partita ma dell'altissimo livello espresso sul parquet di Chiavazza dalle due squadre, mai si poteva immaginare. Colpo su colpo si è andati avanti fino al 12-15 del tie break. L'ha risolta qualche piccolo dettaglio che alla fine ha fatto pendere l'ago della bilancia verso le ospiti. Primo set a Picco Lecco poi la rimonta entusiasmante della ragazze della Virtus Biella che, una volta rimboccate le maniche, hanno sfoderato il loro miglior volley di questa prima parte di stagione. E' stato tutto così emozionante, palpitante, adrenalinico, incredibilmente bello per quasi due ore e mezza di gioco.

Picco Lecco si è dimostrata squadra quadrata e forte in tutti i reparti ma Mariottini e compagne hanno saputo controbattere colpo su colpo, mettere sotto per due set (secondo e terzo) le quotate avversarie. Poi la tenuta fisica e mentale, ancora da migliorare, è calata e ha fatto sì che le ospiti portassero a casa due preziosissimi punti per la loro classifica. Un match dal gioco spettacolare, con attacchi potenti e ricezioni formidabili, ha così permesso lunghi scambi prima di esultare per il punto guadagnato. E lo score lo dimostra con la centrale nerofucsia Fornara 26 punti, vera spina nel fianco di Picco Lecco, Diego 22, Fragonas 18 e la 17enne Bazzani 13. Hanno risposto per la capolista Dellarosa con 17, Martinelli 16, Lancini e Focaccia con 11 con Gerosa ferma a 10. Con questo scout adesso si può capire il perchè lo spettacolo è andato in scena a Chiavazza.

Giù il cappello alla squadra biellese ed è proprio da questa partita che la Virtus deve riprendere a correre, già ad iniziare da sabato prossimo con la trasferta di Torino contro Lilliput. Sarà difficilissima ma dopo questa serata le certezze sono aumentate. Ma ora sentiamo le parole di un entusiasta coach Maurizio Venco. "Una grande prestazione. Abbiamo bisogno di spingere il nostro livello per poter capire dove lavorare. Ad oggi una certa qualità la possiamo esprimere solo per 60/75 minuti poi diventa complicato; infatti si è visto proprio nel quarto set dove l'attacco ha completamente abbandonato la squadra e abbiamo faticano pur restando sempre in partita. E' solo una questione di abitudine, siamo troppo giovani ed inesperti per tenere due ore di altissimo livello. Ma il fatto di riuscire ad esprimerlo è positivo. Adesso sappiamo che dobbiamo migliorare la durata della prestazione".

Prochimica Novarese Virtus Biella-Acciaitubi Picco Lecco 2-3

Parziali: 21-25, 25-23, 25-17, 18-25, 12-15.

Tabellini Virtus Biella: Anello I. ne, Anello L. 7, Mariottini 4, Baratella (L), El Haijam, Walther, Frascarolo ne, Fragonas 18, Diego 22, Bazzani 13, Zecchini, Venco C., Mainini (L) ne, Fornara 26. All. Venco.

Risultati 2^ Giornata di Campionato B1 Girone A

Prochimica Novarese Virtus Biella-Picco Lecco 2-3, Albese-Igor Trecate 3-1, Parella-Capo d'Orso Palau 0-3, Acqui Terme-Don Colleoni 3-1, Costa Volpino-Lilliput 3-0, Esperia Cremona-Alsenese 3-2. Riposa Re Marcello.

Classifica: Picco Lecco 11, Costa Volpino 11, Albese 11, Lilliput 9, Esperia Cremona 8, Acqui Terme 8, Capo d'Orso Palau 7, Don Colleoni 6, Prochimica Novarese Virtus Biella 6, Alsenese 4, Igor Trecate 3, Parella 0.