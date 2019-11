MMA e grappling: Partenza col botto per gli atleti biellesi alla 1°tappa del trofeo nazionale

Lo scorso week-end a Torino si è svolta la prima tappa del trofeo nazionale Figmma (Federazione Italiana Grappling e MMA). A questo importante evento hanno preso parte quattro atleti del team MMA Biella che si allena presso la palestra Spazioforma. Le medaglie portate a casa sono 5: Harold Bravo, vince le categorie di peso -66kg sia di MMA sia di grappling con una prestazione pressochè priva di errori in entrambe le discipline, Alberto Fragali alla sua seconda competizione in questa disciplina, vince la categoria -77kg di MMA.

Ivan Gallone si deve arrendere in finale contro un avversario più esperto ma raggiunge comunque il secondo posto del podio nelle MMA contatto pieno classe C, ed infine, Riccardo Valilà di 16 anni, al suo debutto assoluto nelle competizioni, si classifica al secondo posto nelle MMA categoria fino a 66kg Minorenni. Nella stessa settimana, presso la palestra Spazioforma, c'è stato l'esame di Graduazione di Brazilian Jiu Jitsu: presente, per l'occasione il maestro brasiliano Alexandre "Batatinha" Vasconcelos, che ha valutato i ragazzi. Tutti gli esaminati sono saliti di grado/Cintura, in evidenza Yuri Storasi, che ha ricevuto la Cintura Marrone. Il prossimo appuntamento sarà a dicembre a Castelletto Ticino, dove probabilmente, debutteranno alcune delle ragazze che si allenano nel team Guidato da Basilio Tazio e Michele Villani.