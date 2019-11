Ilario Ormezzano Spb sei prima: 3-0 senza storia con Savigliano

L’Ilario Ormezzano Sai Spb si aggiudica un altro successo davanti al proprio pubblico con un perentorio 3-0 che gli vale il primato solitario in classifica, con 13 punti, davanti alla coppia di inseguitori: Parella Torino e Stamperia Alicese Santhià. Gara in discesa per i padroni di casa, vincitori assoluti nei primi due set.

“Nel terzo però – analizza coach Federico Barazzotto – siamo calati e i nostri avversari hanno provato a tornare in partita. Nel finale i ragazzi hanno avuto la maturità necessaria per gestire il momento e portare a casa la vittoria. Sono contento perchè, oltre ai risultati, tutti i giocatori stanno dando il loro contributo. Ora ci aspettano due gare toste e si preannuncia un periodo tosto, con due sfide da preparare al meglio”. Sui singoli, Barazzotto non ha dubbi: “Premesso che tutti hanno fatto il loro dovere alla perfezione, una menzione particolare la merita Gallo che ha disputato un'ottima gara. Così come Roncati”.

Questo il sestetto iniziale: Frison, Guala, Marchiodi, Roncati, Ricino, Gallo. Vicario (L). In panchina: Rastello, Santin, Brusasca, Sartore e Bagnasco.

Ilario Ormezzano Sai Spb – Cogal Volley Savigliano 3-0

Parziali: 25-14; 25-16; 25-22

Ilario Ormezzano Sai Spb: Rison 3, Marchiodi 8, Guala 9, Gallo 13, Ricino 8, Roncati 3. All. Barazzotto.