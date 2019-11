Ferrarotti domina il 6° Balcone del Biellese Trail. Le interviste ai protagonisti FOTO e VIDEO

Condizioni climatiche difficili per la 6ª edizione del “Balcone del Biellese” Trail regionale Fidal organizzato questa mattina da Biella Sport Promotion e Gac Pettinengo con partenza e arrivo al campo sportivo comunale di Pettinengo: freddo, circa 3 gradi, vento gelido, pioggia battente, fango ovunque e neve nella parte alta del percorso lungo, hanno messo a dura prova i 172 atleti partiti, numero che soddisfa gli organizzatori, proprio per quanto sopra descritto. Tre i percorsi disegnati da Corrado Belli e dallo staff di Claudio Piana: 72 i partecipanti nel “corto” di 8 km (400 metri dislivello positivo/negativo), 64 nel “medio” di 21 km (1050 metri dislivello) e 36 nel “lungo” di 37 km (1400 metri).

Prima gara a partire, nel gelo delle 8.30 del mattino, la “lunga” che ha visto il dominio di Alessandro Ferrarotti, portacolori della squadra di casa: ha terminato in circa 3 ore e 10 minuti, lasciando a molti minuti l’inglese Robbie Britton e il biellese Roberto Di Pasquali. Nessuna donna nella classifica ufficiale in quanto le uniche due iscritte hanno partecipato alla prova ludico-motoria riservata ai non tesserati.

Gara senza particolari sussulti in vetta anche sul percorso medio, partito alle 9.30: il biellese Massimiliano Barbero Piantino ha imposto il suo ritmo fin dai primi chilometri e nessuno è riuscito a stargli dietro: ha vinto in 1h29’22”. Sul podio altri due biellesi: Francesco Nicola e Emanuele Falla. Tra le donne un cognome inglese per l’albo d’oro: è quello di Natalie Francesca White che ha chiuso in poco meno di due ore precedendo di circa un minuto la biellese Angelica Bernardi e la lombarda Marialuisa Mauri.

La prova su 8 chilometri (avvio ore 9.40), invece, è stata molto battagliata nella prima metà con Matteo Biolcati Rinaldi (poi vincitore in 36’25”) e Alessandro Pisani (poi secondo in 37’32”) a dettare il ritmo. Al terzo posto Salvatore Saia (39'23”). Tra le donne si è imposta Milena Foglio Stobbia in 53’16” con un vantaggio di circa 7 minuti su Cristiana Bombonati e Loredana Patteri, rispettivamente seconda e terza.

L’organizzazione ha previsto un montepremi di 450 euro per il Trail 21K e 650 euro per il trail 37K mentre per i migliori dell’8K e per tantissimi premiati di categoria di tutte e tre le prove sono andati svariato premi in natura. Tutto questo grazie alla partnership con i golden sponsor Microtech, Tessitura Delpiano e Eurometallica e i silver sponsor MA Service, Farmcompany, Cabbia, Menabrea, Lauretana, Botalla e Patti. Per tutti i partecipanti anche un piatto di polenta e salsiccia cucinato sul momento, da assaporare con la Birra Menabrea nel caldo della palestra comunale di Pettinengo.

L'ALBO D'ORO

K8 maschile 2 vittorie: Alessandro Mello Rella (2015 e 2016). 1 vittoria: Andrea Nicolo (2014), Jacopo Musso (2017), Alessandro Pisani (2018), Matteo Biolcati Rinaldi (2019)

K8 femminile 2 vittorie: Barbara Merlo (2014 e 2017). 1 vittoria: Elisa Travaglini (2015), Marica Mainelli (2016), Angelica Bernardi (2018), Milena Foglio Stobbia (2019).

K21 maschile 4 vittorie: Enzo Mersi (2014, 2015, 2016 e 2017). 1 vittoria: Mattia Bertoncini (2018), Massimiliano Barbero Piantino (2019).

K21 femminile 2 vittorie: Katarzyna Kuzminska (2014 e 2015). 1 vittoria: Marcella Belletti (2016), Debhora Li Sacchi (2017), Marica Mainelli (2018), Natalie Francesca White (2019).

K37 maschile 1 vittoria: Ivan Camurri (2017), Cristian Minoggio (2018), Alessandro Ferrarotti (2019).

K37 femminile 1 vittoria: Monica Moia (2017), Barbara Negrari (2018).