Due medaglie per la Dynamic Sport - In Sport al Nico Sapio di Genova

Esordio stagionale positivo per la squadra agonistica di nuoto Dynamic Sport - In Sport: nel meeting internazionale Nico Sapio di Genova, il team che comprende le squadre di Biella, Pralino Sandigliano, Ivrea, Rivarolo e Crescentino ha conquistato due prestigiose medaglie: primo gradino del podio per la biellese Giulia Vittorini nei 100 delfino ragazze in 1'04"07, terzo per Rachele Mattiel nei 200 misti ragazze con 2'25"91.

Numerose le qualificazioni in finale: quinto posto per Caterina Momi nei 100 stile libero juniores con 57"62 e nei 100 dorso in 1'03"79, Benedetta Gardini quinta nei 100 dorso ragazze con 1'07"66, Martina Gallo sesta nella stessa gara con 1'07"87, Edoardo Sarasso, sesto nei 100 dorso ragazzi con 1'00"22, Rachele Mattiel ottava nei 100 rana ragazze con 1'15"98, Riccardo Ongaro ottavo nei 100 stile libero junior con 52"25, Gabriele Rizzo ottavo nei 200 rana assoluti con 2'16"18. Da segnalare anche il doppio podio di Helena Biasibetti, seconda nei 50 delfino assolute con 26"74 e nei 100 con 59"15, oltre che settima nei 200 stile libero in 2'00"84. L'atleta crescentinese allenata dal tecnico Donato Nizzia, da questa stagione è tesserata per il prestigioso team In Sport Rane Rosse, forte tra gli altri del campione azzurro Gabriele Detti.

Un'ulteriore dimostrazione della qualità del lavoro svolto nelle ultime stagioni dallo staff tecnico e societario Dynamic Sport, oltre che frutto dell'accordo sportivo con In Sport. Nelle prossime settimane in vasca tutte le categorie. Domenica 24 novembre gli Esordienti A, l'1 di nuovo gli assoluti nella seconda tappa della coppa Tokyo, l'8 sarà il turno degli Esordienti B, la domenica successiva esordio anche per i più piccoli Esordienti C.