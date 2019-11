Botalla TeamVolley cade a Chivasso con la Fortitudo

Seconda sconfitta esterna per il Botalla Formaggi TeamVolley che nella quinta giornata del campionato di serie D cede a Chivasso per 3-0 (parziali a 25, 18 e 21). Nel sestetto iniziale hanno trovato spazio Lisa Fornasier in palleggio con Rebecca Melotti opposta, Levis e Caratti (poi avvicendata da Silvestrini da metà del primo set) attaccanti ricettori, Rachele Melotti e Perucca centrali, alternanza tra i due liberi, con Fantini impiegata in ricezione ed Ippolito in difesa.

Le ragazze di coach Busancano vanno vicino alla conquista del primo set lontane da Lessona, lottano in ogni frazione, ma devono cedere i tre punti alla Fortitudo. Le esperte torinesi partono meglio nel primo parziale, in cui mantengono sempre 2-3 punti di vantaggio. Nel finale arriva prima il pareggio a quota 18 e poi sono le biancoblu a mettere la testa avanti fino ad avere due set point sul 23-24 e 24-25, ma due errori impattano il punteggio permettendo alle padrone di casa di chiudere 27-25. Secondo set ancora ad inseguire per il Teamvolley, che ricuce il distacco ancora una volta dopo metà parziale, ma un paio di episodi girano a favore di Chivasso, che chiude 25-18. Buona la partenza nella terza frazione per il Botalla che con più incisività in battuta riesce a togliere i centrali avversari dalle situazioni in attacco; il set procede sul filo dell'equilibrio fino al 20 pari, quando ancora le torinesi fanno la differenza in difesa e contrattacco chiudendo 25-21.

«Sicuramente una partita giocata meglio rispetto alla prima trasferta con set comunque lottati (se pur 3-0 la partita è durata oltre un'ora e mezza) e contro una squadra che resta imbattuta avendo infilato cinque vittorie consecutive - dice coach Marco Busancano -. Tra sette giorni a Lessona arriverà San Giorgio Torinese e spero in un pronto riscatto delle ragazze».

VOLLEY FORTITUDO CHIVASSO - BOTALLA FORMAGGI TEAMVOLLEY 3-0

Parziali: 27-25, 25-18, 25-21

Tabellino Botalla: Fornasier L. 1, Lorenzon n.e, Silvestrini 8, Melotti Re. 12, Levis 6, Caratti 1, Bognetti ne, Melotti Ra. 7, Fornasier G. 1, Perucca 2, Rastello 0, Fantini (L) 1, Ippolito (L). All. Busancano.