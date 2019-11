Bonprix TeamVolley conquista a Cambiano la prima vittoria esterna

La bonprix TeamVolley rompe il ghiaccio anche in trasferta. A Cambiano, sul parquet dell’In Volley Piemonte, le biancoblù ottengono la prima vittoria esterna stagionale (quattro successi in cinque match in totale) che mantiene Gualinetti a compagne al quarto posto. Finisce 1-3 (18-25, 11-25, 25-23, 10-25) con coach Fabrizio Preziosa che schiera ad inizio partita Biassoli in palleggio con opposta Zatta (Loro Piana in panchina ma non al top per un problemino fisico); Gualinetti e Peracino di banda, Gaito e Barbonaglia centrali, libero Cimma.

I primi due set sono filati via lisci, con la bonprix abile a sfruttare ogni occasione. Qualche indecisione all’inizio del match è stata prontamente superata e la partita si è messa in discesa. Così il tecnico vercellese ha potuto dare spazio a Perissinotto (in campo nel secondo e nel quarto set); Balzano (nel terzo) e Fabbro (2° e 4°). Zecchini ha accusato un lieve dolore al ginocchio ed è stata precauzionalmente tenuta ferma. Nella terza frazione il TeamVoilley ha sporcato un po’ le percentuali, vanificando nel finale il buon recupero, ma nel quarto Gaito & C. sono tornate ad esprimersi su buoni livelli, chiudendo la sfida.

IN VOLLEY PIEMONTE - BONPRIX TEAMVOLLEY 1-3

Parziali: 18-25, 11-25, 25-23, 10-25

Tabellino Bonprix TeamVolley: Biassoli 5, Gualinetti 18, Barbonaglia 12, Loro Piana n.e, Balzano 6, Gaito 14, Peracino 7, Zecchini n.e, Zatta 9, Perissinotto 0, Fabbro 0, Cimma L. All. Preziosa.

IL COMMENTO DI COACH PREZIOSA

«Per la prima volta abbiamo giocato veramente bene anche in trasferta. Volevamo centrare i tre punti con una prestazione convincente e devo dire che entrambi gli obiettivi sono stati centrati».