Biellese, scacco in tre mosse e la capolista affonda: 4° posto in solitaria. Tonfo interno per la Fulgor

Prova di forza della Biellese. Lontani dal Pozzo La Marmora, i lanieri annientano a Bollengo la capolista col risultato finale di 3 a 1: decisivi i centri di Bottone e Cabrini (doppietta); per l'Aygreville non basta il rigore di Cuneaz nel finale a rendere meno amara la seconda sconfitta in campionato. Per i bianconeri, invece, si tratta del quinto successo, ora al quarto posto solitario, a -5 dalla vetta.

Scivolone interno per la Fulgor che, sul campo comunale di Cavaglià, cede l'onore delle armi (3-0) a favore della Pianese, rimanendo così invischiata nelle sabbie mobili di classifica. Con la risalita del Trino, la salvezza si fa più complicata per la banda Mellano, ferma a cinque lunghezze dalla permanenza in Eccellenza.

Risultati dell'11° turno



Accademia Borgomanero vs LG Trino 1-3

Alicese Orizzonti vs Oleggio 3-1

Borgovercelli vs Ro. Ce. 1-2

Città di Baveno vs Rivoli 2-0

FR Valdengo vs La Pianese 0-3

La Biellese vs Aygreville 3-1

Pont Arnad Evanco vs Borgaro Nobis 2-4

Pro Eureka vs Stresa 0-1

Classifica

Aygreville 23

Borgovercelli e Ro. Ce. 21

La Biellese 18

Borgaro Nobis e Pont Arnad Evanco 17

La Pianese 16

Stresa, Città di Baveno e Alicese Orizzonti 15

Accademia Borgomanero 14

Rivoli 12

LG Trino 10

FR Valdengo 9

Oleggio e Pro Eureka 8