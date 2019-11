Biella PAZZESCA: si sveglia tardi ma basta e avanza, schiacciata Rieti a domicilio - FOTO

Poteva essere la partita dei rimpianti, in cui la "gioventù" aveva giocato un ruolo decisivo causando palle perse e scelte sbagliate ogni volta che Biella riusciva a riavvicinarsi, in cui il fatto di avere Omogbo e Polite sottotono era stato determinante ed in cui Rieti era stata, complessivamente, più brava.

Invece siamo a raccontare una vittoria strepitosa, in cui l'esplosione di talento Biellese avviene nell'ultimo quarto, con un protagonista inaspettato: Simone Barbante.

L'ex Treviso prende letteralmente fuoco nel quarto quarto in cui segna 3 bombe praticamente consecutive, spingendo il parziale di 16-3 con cui Biella ribalta le sorti della partita con Rieti, tramortita che non trova altre contromisure oltre all'ottimo Cannon. La chiude Bortolani, ancora una volta in aria di ventello, con la bomba e i 2 liberi della staffa, finisce 73-63.

L'Edilnol vince così contro Rieti, sempre avanti per 35 minuti, e contro sè stessa ed i propri limiti - su tutti il 14/25 ai liberi e gli oltre 10 rimbalzi in meno catturati - aprendo ora scenari inaspettati all'inizio del girone di andata, Biella è co-capolista (con Casale)!

Tabellini

Biella

Bortolani 19, Lombardi 7, Polite Jr 4, Saccaggi 21, Donzelli, Pollone 4, Bertetti, Deangeli, Barbante 10, Massone 2, Omogbo 6



Rieti

Passera 3, Cannon 23, Stefanelli 6, Pastore 5, Vildera 9, Mammoli, Filoni 2, Nikolic, Fumagalli, Zucca 6, Brown 9, Fornara

Pagelle

Bortolani 7 - Come "sempre" si accende quando conta, la chiude d'autore

Lombardi 7,5 - Eric sta tornando, decisivo oggi in attacco e difesa

Polite Jr 5,5 - Nuovamente sottotono in attacco, bravo su Brown in difesa

Saccaggi 7,5 - Condottiero, non molla mai e non è una novità. Ventello abbondante con canestri decisivi.

Donzelli 5 - Paga la recente influenza, giovedì contro Treviglio dovrà fare meglio

Pollone 6,5 - Pronto e attento, la fiducia cresce e si vede

Barbante 8 - MVP inatteso. La mano è buona e si sapeva, i 9 punti che ribaltano Rieti no. Galbiati gli deve una cena.

Massone 5,5 - Confusionario, ma è in campo nella rimonta.

Omogbo 5 - Divorato dai lunghi avversari, primo passaggio a vuoto della stagione. Come Donzelli pronto al riscatto Giovedì.