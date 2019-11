Sostenibilità, parola d'ordine per il Biella Master

“Sviluppo sostenibile come parola chiave per l’innovazione e la crescita dell’industria tessile”, tematica molto discussa che l’Associazione “Alumni” del Biella Master ha voluto approfondire durante l’evento tenutosi lo scorso sabato 9 novembre a Biella. Sono le voci di Francesca Carà e Sergio Foglia, rispettivamente Head of sustainability and compliance Raw material expert del Lanificio Piacenza assieme a Debora Tricarico, Project officer materials innovation lab del Gruppo Kering, che hanno dato vita ad un avvincente dibattito incentrato sulla sostenibilità, le sue sfumature e le strategie aziendali in questo ambito.

Francesca Carà, appoggiata dal collega Sergio Foglia, ha illustrato al pubblico come la sostenibilità sia diventata “uno dei maggiori parametri di competitività sul mercato” per i quali tutta la filiera si sta attivando. Contestualmente Debora Tricarico ha spiegato chiaramente quanto i marchi e i gruppi del Lusso credano nel progetto della sostenibilità, anche se ci sono delle tempistiche da rispettare che spesso sono in contrasto con gli obiettivi mondiali. Il risultato è stato un dibattito molto interessante all’interno del quale i relatori sono riusciti a dare un quadro generale di cos’è la sostenibilità al giorno d’oggi, illustrando le azioni già intraprese e quelle ancora da compiere.

La giornata ha avuto inizio con l’incontro di rito tra ex-masterini e i candidati masterini aperto da Marinella Uberti, Consigliere e Tesoriere del Biella Master ed ex-masterina della prima edizione. L’evento è stato organizzato da tre ex masterine Elena Comunian, Maddalena Cozzi e Roberta Accardi con il supporto dell’Ing. Giovanni Schiapparelli, Direttore del Biella Master. L’incontro, svoltosi a Biella sullo sfondo del bellissimo giardino che si intravede dalle sale del Palazzo Gromo Losa, è stato sponsorizzato dalla Quality Biella Group. Il Titolare, Alberto Platini, nel suo discorso di ringraziamento ha fatto riflettere i masterini sulla realtà lavorativa, spiegando il significato di sostenibilità in questo contesto e da un punto di vista imprenditoriale. A chiudere l’evento sono state le preziose parole del Presidente e fondatore del Biella Master, Luciano Barbera, il quale ancora una volta ha spronato i giovani a ragionare con la propria testa, credere nel tessile e nel Made in Italy.