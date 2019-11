Dal Nord Ovest - Pedone investito da auto pirata che poi si dà alla fuga

Attorno alle ore 20 di ieri, sabato 16 novembre, in via Reiss Romoli all'altezza del civivo 265, si è verificato un grave incidente stradale. Un veicolo, per ora non ancora identificato, che percorreva la strada da via Stampini verso corso Vercelli, ha investito un 37enne di nazionalità romena, che si trova ora ricoverato in condizioni serie a seguito delle lesioni riportate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni Bosco.

L'incidente è stato rilevato dagli Agenti del VII Comando della Polizia Municipale di Torino Aurora/Vanchiglia/Sassi/Madonna del Pilone che sono alla ricerca di testimoni (tel. 0110111) e che nella giornata odierna acquisiranno le immagini delle telecamere di zona per risalire al protaginista che si è dato alla fuga.