Oropa, il Soccorso Alpino biellese si esercita sulla cestovia FOTO

Si è svolta la scorsa domenica l'esercitazione del Soccorso Alpino biellese alla cestovia del Monte Camino. "L'addestramento è reso possibile dalla convenzione del Soccorso Alpino con la Fondazione Funivie di Oropa - spiega il responsabile della sezione biellese, Claudio Negro - e viene riproposta tre o quattro volte all'anno". Durante quest'ultima esercitazione, i volontari si sono allenati nel recupero delle persone dai seggiolini, simulando una situazione di emergenza in caso di black out sia elettrico sia dei generatori che vengono attivati in caso di necessità.