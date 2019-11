Ha un malore e muore fuori da un bar: tragedia a Bielmonte

Tragedia sulle montagne biellesi. Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 17 novembre, un uomo di 79 anni è morto fuori da un bar di Bielmonte, al termine di una gita di scialpinismo. Si tratta di Valter Rossetti, appassionato sportivo biellese. Secondo le prime ricostruzioni, il pensionato si sarebbe sentito male poco prima di sedersi a tavola nell'atto di bersi un caffè. Probabilmente è stato vittima di un malore.

Gli amici, che si trovavano con lui, hanno compreso immediatamente la gravità della situazione ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani. All'arrivo dei soccorsi, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto, sono arrivati anche il Soccorso Alpino e poco dopo i carabinieri. In poche ore, la notizia si è diffusa in tutto il Biellese: Rossetti era molto noto in tutta la provincia, specialmente per le sua qualità umane e sportive. Biker, era stato il primo a volare con l'aliante nei cieli biellesi. Di lui gli amici ricordano la generosità e il fatto di essere stata in vita una brava persona.