Gesto crudele a Pettinengo: cane abbandonato e legato con una catena al freddo e sotto la pioggia

Una giornata fredda e piovosa quella di oggi 17 novembre. Scende anche qualche fiocco di neve qui a Pettinengo a Villa Piazzo. Entriamo nel parco e qui una scoperta che fa piangere il cuore: un cane legato con una catena ad un cespuglio, sotto la pioggia. Il freddo è pungente.Tentiamo di avvicinarlo, ma lui ha paura, ringhia e mostra i denti. Chissà cosa gli hanno fatto……la scena è una delle tante che si ripetono, ma chi ha il coraggio di fare una cosa del genere? Purtroppo in molti.

Si stima che in Italia ci siano 100.000 cani abbandonati e 2.000.000 di gatti randagi: inquietante se si pensa che questi animali soffrono, muoiono di stenti e vivono in condizioni impensabili.Ma torniamo al nostro cane che chiameremo “Pluto”. Lo sappiamo benissimo come si svolgono queste vicende: le coppie si separano e l’animale lo si abbandona, o lo si acquista come giocattolo e quando c’è da portarlo fuori diventa ingombrante abbandonandolo o peggio. Questo accade per i cani da lavoro: quando non servono più, vengono brutalmente abbandonati, legati ad un palo o anche uccisi con un'arma o a bastonate. Atti malvagi senza se e senza ma.Ma come mai in un tempo dove sembra che cresca l’attenzione per gli animali da compagnia, continuano ad accadere queste cose? Le risposte sono molteplici: ignoranza, superficialità, mancanza di educazione, pura crudeltà, frutto di una civiltà che nasconde arretratezza culturale, ma di fatto il problema resta e non cala. Forse bisognerebbe applicare la legge, ma sono rari i casi…

Nel frattempo il cane inizia a fidarsi di noi e ci da la zampa… certo… si fida… come si fidava di chi lo ha legato ad un cespuglio con una catena intorno al collo. Il suo sguardo è smarrito; si nota chiaramente che in lontananza cerca qualche cosa. Forse che il suo padrone lo venga a riprendere, ma lui non sa che non tornerà.Nel frattempo abbiamo chiamato il canile al quale verrà affidato. Per fortuna esistono delle strutture che si prendono cura di questi poveri animali; esistono dei volontari che offrono il loro tempo per aiutarli ed è una fortuna che esistano. Non ci resta che augurare a Pluto una buona vita, magari un’adozione, un tetto sulla testa e una ciotola con acqua e cibo…. È il minimo per questo povero animale.