Sapori biellesi e solidarietà, pronti per la distribuzione i cesti natalizi di Aima

Sono una dedica ai sapori biellesi e, ovviamente, alla solidarietà i cesti di Natale di AIMA Biella. Le volontarie dell'associazione (in foto) li hanno preparati con grande cura nei giorni scorsi e ora sono pronti per la distribuzione al centro d'incontro Mente Locale di via Gramsci a Biella. Per prenotarne uno e avere le informazioni su come ritirarlo, basta telefonare allo 015401767 dalle 9 alle 17 tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

I cesti di Natale di AIMA Biella contengono salumi, biscotti, marmellate e tante altre bontà prodotte nel Biellese. Aima Biella ringrazia le aziende che hanno collaborato per questa iniziativa.