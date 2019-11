Dalla scuola di Andorno Micca a Bruxelles: Boffa Ballaran alla conferenza con i docenti europei

L’insegnante dell’Istituto Comprensivo di Andorno Micca Boffa Ballaran Emanuela, ha partecipato nei giorni 12 e 13 novembre alla conferenza organizzata a Bruxelles dalla Commissione europea intitolata :Supporting key competences development. La commissione ha scelto i migliori 20 progetti svolti in Europa negli ultimi anni , che potessero contenere spunti su pratiche inclusive e innovative.

La maestra Boffa é stata invitata, in qualità di espositore, unitamente a docenti di altri stati europei. Dalla conferenza sono scaturiti nuovi spunti di azione e riflessione rivolti alle scuole europee. Scopo dell’incontro è stato quello di raccogliere le considerazioni, le idee, le proposte scaturite durante il lavoro svolto tra i vari soggetti partecipanti (responsabili dei ministeri dell’educazione, rappresentanti di organizzazioni legate alla formazione, scuole private , docenti universitari, operatori del settore scolastico,dirigenti , insegnanti e anche alcuni allievi di Istituti superiori).

“Pensavo di dover raccontare, all’ interno del nostro stand, ai partecipanti della conferenza, alcuni aspetti metodologici del nostro progetto” racconta Emanuela, “ma ben presto ho capito che la mia doveva essere , come anche per i colleghi presenti, una concreta partecipazione al dibattito. Partecipando ai workshop proposti sono venuta a conoscenza dei nuovi programmi ministeriali ,davvero innovativi, di Croazia ed Irlanda. Ho appreso da una maestra finlandese come viene strutturato l’ ”outdoor learning” e ho avuto il piacere di conoscere di persona Cesàr Bona insegnante spagnolo finalista del Global Teacher prize 2015: il suo discorso ha toccato le coscienze. Ho ricevuto molte ispirazioni che avrò modo di attuare in classe e di condividere con la mia Dirigente Prof. Martinelli e con le mie colleghe. Un aspetto mi ha colpita: la necessità di lavorare in team, di creare una leadership condivisa.

Gli insegnati all’avanguardia esistono, ma non devono più essere delle isole. Con il loro entusiasmo, il loro esempio, la loro preparazione hanno il dovere di accompagnare i colleghi verso il cambiamento necessario. Questo porta a una maggior flessibilità dei curricoli, a una maggior autonomia: la parola “adattamento” è la chiave del futuro. Conclude Emanuela: “È stata un’esperienza unica , che mi ha permesso di riflettere in modo non scontato sul ruolo fondamentale che la scuola oggi ha sulla società. Torno a casa carica di stimoli, di spunti costruttivi e con un’iniezione di positività che voglio portare nel quotidiano come le parole di Pachulski talentsoft founder, che al termine del suo appassionato intervento ci ha lasciato questa frase “The future is in our hands”.