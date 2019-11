Divieto di transito sulla Panoramica Zegna

Dalle 8 di lunedì mattina, 18 novembre, il transito sarà vietato sulla Strada Provinciale 232, Variante Panoramica Zegna, tra il km 13+120 in Comune di Cossato ed il km 13+670 a Quaregna Cerreto, dove si eseguiranno lavori di taglio piante sia arbustive che arboree, che dureranno fino alle 18 di venerdì 22 novembre. Durante l'esecuzione dei lavori, il traffico sarà deviato sulla Via Parlamento sia in direzione Cossato - Valdilana, che in direzione opposta.

Sempre a Cossato, il transito sarà sospeso al Km 16+580 della stessa Panoramica Zegna, dove, dalle 8:30 di lunedì 18, alle 18 di martedì 19 novembre, si eseguirà un intervento di demolizione di passerella aerea.