Consiglio comunale a Candelo, il resoconto del gruppo di minoranza Candelo Città Possibile

Lunedì sera giusto il tempo di premiare i ragazzi che lo scorso anno, in terza media, a Candelo hanno partecipato con profitto al progetto “Stem, femminile plurale” ed è iniziato un Consiglio comunale che è durato nuovamente oltre le quattro ore. Presentato anche il nuovo segretario comunale, la discussione si è subito animata sul decimo assestamento di bilancio, rimandato in attesa di concludere il contratto sulla casa di riposo con Punto Service e incassati i 990mila euro dall’operazione. “In realtà – esordisce il capogruppo di Candelo Città Possibile Renzo Belossi – la cifra introitata è già ben inferiore all’immaginario incasso previsto visto che nella variazione è stato inserito lo spostamento del palo della rete di alta tensione a ridosso della casa di riposo che, anziché costare i 20 mila euro immaginati ne costerà più di 100 mila. E’ un peccato constatare che su un’operazione (la cessione della gestione della casa di riposo, ndr) su cui siamo stati sempre favorevoli vi sia già una perdita netta dovuta ad un errore di valutazione della precedente e attuale amministrazione”.

Al capogruppo fa eco il consigliere Fabrizio Ceria: “Sono stati impegnati 90.000 euro sul Ricetto senza la presentazione di un vero progetto di sviluppo. Il Sindaco continua a ribadire di avere le idee chiare, ma in realtà ne dubitiamo: non viene convocata la commissione di sviluppo del territorio, il progetto generale, posto che esista, non è discusso e viene “venduto” a pezzetti raccontando di acquisti di attrezzature tecnologiche e di percorsi guidati a pagamento conseguenti. Ma qual è il progetto generale di questa amministrazione? Ci è stato detto che mai si sono sognati di parlare di biglietto di ingresso al Ricetto quando basta sfogliare il “libro dei sogni del sindaco” presentato in campagna elettorale per leggere a chiare lettere la proposta di un biglietto di ingresso per turisti e gratuito per residenti? Forse il sindaco ha cambiato idea? Si naviga a vista insomma, sulle variazioni di bilancio così come sulla programmazione. E in cinque mesi praticamente nulla è stato ancora fatto”.

Conclude Belossi: “Nel nostro programma, a chiare lettere, abbiamo sempre parlato di sviluppare la Candelo residenziale e periferica e dotarla di servizi, recuperando anche quelli persi. Questo modo di interpretare l’amministrazione del sindaco Gelone scimmiotta la nostra campagna a parole, provando ad andare in quella direzione, ma intano impegna solo denari pubblici per il Ricetto”.

Nel corso del Consiglio è stato presentato anche il nuovo assessorato alla gentilezza. Un tema sul quale il consiglio si è diviso, ma su cui Candelo Città Possibile si è dimostrata possibilista: “Abbiamo votato astenendoci – spiega Belossi – perché ci auguriamo che l’assessorato non sia solo una dichiarazione fumosa e di marketing ma che effettivamente proponga dei contenuti”. Aggiunge Ceria: “In tempi in cui odio e intolleranza dilagano ovunque può essere una buona idea, superata una prima superficiale interpretazione. Si potrebbe iniziare con un decalogo per i dipendenti pubblici e magari, rilanciando la proposta, senza correre a dire che è a costo zero, ma avere anche il coraggio di finanziare iniziative”.

A seguire le interrogazioni. Alla richiesta, a seguito delle dichiarazioni dell’assessore regionale Caucino di ipotesi di casi sospetti di affidi di minori in Piemonte, di avere un quadro della situazione locale, l’assessore Minuzzo ha risposto con puntualità ed in modo esaustivo all’interrogazione presentata dal gruppo, confermando di fatto che la situazione locale e, in particolare, candelese, è limitata nel numero dei casi e assolutamente controllata e seguita. Il consigliere Belossi ha poi chiesto notizie sulla proroga di un mese concessa ai proprietari di cantine, associazioni e attività all’interno del Ricetto per richiedere l’autorizzazione Ztl per poter entrare dentro le mura del borgo. In parallelo Belossi ha chiesto conto degli importi richiesti dall’amministrazione: “Come immaginavo – spiega – la proroga è stata introdotta poiché in pochi avevano, alla scadenza prevista, presentato domanda. In molti, infatti, si lamentano dei 32 euro che devono essere sborsati in marche da bollo per ottenere l’autorizzazione e penso che una revisione al regolamento per snellire i moduli di richiesta sia possibile e l'attendo a nome del gruppo. L’assessore Ansermino ha risposto che quei soldi non vengono introitati dal Comune ma finiscono nelle casse dello Stato”.

Come terza interrogazione il consigliere Ceria ha richiesto chiarezza sulla concessione del dehor al bar il Feudo, concessa come provvisoria ma non come definitiva: “Era giusto parlarne nelle sedi istituzionali – spiega Ceria – e non solo sui giornali. L’assessore è stato molto dettagliato nell’esporre l’iter e ci ha spiegato di averlo chiarito anche con i diretti interessati, anche la confusione è stata tanta da parte della Giunta creando incertezza nell'esercente che ha investito e ha voglia di lavorare . Tuttavia la vicenda dehor merita di essere approfondita in commissione e in Consiglio e magari proporre una revisione del regolamento e penso all’introduzione di nuove regole che vadano nella direzione di un arredo urbano uniforme e pertinente con la storicità della piazza”.