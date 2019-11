Un nuovo autovelox sull'autostrada Torino - Milano

Gli automobilisti sono avvisati. Un nuovo autovelox fisso è stato infatti installato sull'autostrada A4, allo svincolo di Chivasso Est, al chilometro 18. E' posizionato lungo la corsia che porta a Milano, tra Corso Giulio Cesare e Rondissone, tratto di autostrada gratuito per gli automobilisti. La fotocamera non è ancora stata installata, per cui l'autovelox non è ancora entrato in funzione, ma è meglio iniziare a rallentare in vista dell'accensione dell'impianto.