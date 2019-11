Chiusa Funivia Oropa: guasto tecnico per la neve

“La prima meravigliosa neve è arrivata con il suo solito fascino ma purtroppo anche con molta irruenza, danneggiando a monte una componente meccanica indispensabile. Per la totale sicurezza di tutti abbiamo dovuto smontare il pesante componente trasportandolo a valle con il mezzo battipista per poterlo trasportare in una officina specializzata e certificata. Pertanto, purtroppo domenica 17 novembre, la funivia dovrà restare chiusa per guasto tecnico”. Questa la nota comparsa nella serata di ieri, sabato 16 novembre, sulla pagina Facebook di Funivie Oropa.

Sempre via social i titolari hanno avvisato che “al tempo stesso ci spiace che la pista Busancano risulti marcata dai cingoli del mezzo ma la quantità di neve caduta ha fortunatamente permesso il trasporto del componente, ma non ha permesso l'uso della fresa. Auguriamoci ancora in una ulteriore copiosa nevicata per poterci divertire tutti insieme sul soffice e candido mantello nevoso”.