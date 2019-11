Cossato: Donato Libro Verde al sindaco Moggio, poi la proposta: “Dedichiamo uno spazio verde agli alpini?”

“Perchè non dedicare uno spazio verde, in un prossimo futuro, all'associazione alpini di Cossato e Quaregna?”. A lanciare la proposta il capogruppo di maggioranza Alessandro Piccolo, nel corso del consiglio comunale di giovedì scorso a Villa Berlanghino. In tale occasione, prima dell'inizio dell'assemblea, il capogruppo delle penne nere Sergio Poletto aveva consegnato nelle mani del sindaco Enrico Moggio il Libro Verde della Solidarietà: un lungo compendio di attività svolte dagli alpini durante l'anno. Una raccolta approssimata per difetto, ricca di azioni e opere solidali verso il prossimo.

“Conoscendo la loro abnegazione, sono sicuro che i nostri alpini hanno fatto di più di quanto riportato in questo testo – ha spiegato il primo cittadino di Cossato -Tutti loro rappresentano lo spirito migliore di ogni comunità”. Da qui, l'idea di “fare qualcosa a favore delle nostre penne nere – ha continuato in consiglio Piccolo, alpino e capogruppo di Mosso Santa Maria, suo paese natale prima del trasferimento a Cossato – L'Ana è una realtà che, a testa bassa, opera senza pretendere nulla in cambio. È ancora vivo il ricordo di come gli alpini furono i primi a intervenire in Valsessera, nei giorni dell'alluvione del 1968. Al loro fianco, era presente anche mio padre e insieme contribuirono a ripristinare la viabilità in alcune zone colpite dalle frane”.

L'iniziativa non è passata sotto silenzio tra le fila della minoranza. “Condivido questa proposta e attiviamoci tutti insieme su questa strada”- ha commentato nel suo intervento il consigliere Roberto Galtarossa.