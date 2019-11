Virtus, non hai nulla da perdere contro Picco Lecco

Giocare con la testa sgombra da pensieri, forse potrebbe essere il metodo giusto per la Virtus Biella pronta ad affrontare la capolista, sabato sera alle 21 al PalaSarselli. Ospite della Prochimica Novarese Virtus Biella, per la 5^ Giornata del Girone A, è Acciaitubi Picco Lecco, vera e propria tritasassi in questa primissima parte di campionato. Tre su tre e una giornata in cui ha riposato è il bottino dell'attuale capolista, capace di vincere 9 set e perderne solo 2, a Parella e sul parquet amico contro Esperia Cremona. E se vogliamo andare più a fondo 2 sono state le partite vinte in campo esterno. Insomma ci sarà un gran da fare per le ragazze del club di Chiavazza reduci dalla sconfitta ad Alseno, una partita strana dopo l'effervescenza di sette giorni prima contro Cremona. Segno inequivocabile che la squadra deve ancora maturare ma anche a dimostrazione di possedere tutti i mezzi necessari per dare un'impronta positiva in questo primo anno di B1.

La parola a coach Maurizio Venco. "Picco Lecco è nel lotto delle 4-5 squadre che si giocano il campionato ed è forse la più attrezzata, con un ottimo allenatore e un palleggio dalle indubbie qualità. Inoltre il mercato estivo è stato importante, inserendo un buon mix tra esperienza e gioventù. Insomma una squadra attrezzata e molto quadrata. Noi, come ho già detto, siamo ancora acerbi, non abbiamo un sestetto ufficiale e giocatrici poco stabili con la sola Fornara, per ora l'unica certezza in questa parte di stagione. Bisogna entrare nell'ottica del campionato, non è più B2 e questa stagione è una delle più difficili. In tanti anni non ricordo un anno così duro. Detto questo, la Virtus è ancora in fase di costruzione: possiamo disputare grandi partite come esattamente l'opposto. Siamo in fase di costruzione, ci manca la stabilità più che la qualità. Giocare davanti ai nostri grandissimi tifosi ci aiuta sicuramente ma dobbiamo imparare a crescere e affrontare tutte le situazioni. Quando matureremo saremo un altro livello".