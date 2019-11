Spazioforma ancora a segno, tutto facile contro Ronzone

Poteva essere un match insidioso, dopo la prova opaca di Coggiola e un avversario ancora imbattuto. Carattere, difesa e determinazione messi in campo dallo Spazioforma Biella, però, hanno dissipato ogni dubbio.

Dopo un avvio sprint dei padroni di casa Ronzone non ricuce mai sotto i 20 punti di scarto, finendo più volte a ridosso del -30.

Rotazioni lunghe a 11 giocatori e minutaggi ben distribuiti fanno da cornice ad un'ottima prestazione di squadra con 5 giocatori in doppia cifra più altri 2 a quota 9 personali.

Prossimo appuntamento per i Biellesi sul campo di Castellamonte, fanalino di coda a quota zero punti, per cercare di mantenere l'imbattibilità.

Tabellini

Piccioni 12, Allione 9, Bernardini 11, Rossetti, Mandelli 7, Bertotti 9, Guiotto 2, Gagliano 14, Liuni 1, Finco 11, Sasso 10