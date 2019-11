Edilnol Biella, rotta verso Rieti per proseguire la corsa

Altra trasferta in terra Laziale per Biella che dopo Roma va ad affrontare l’ottima Rieti, squadra profonda e che sta esprimendo un ottimo basket.

Qui Biella

Con un bilancio provvisorio di 5 vittorie e 2 sconfitte l’Edilnol si approccia al match con un ruolino di marcia sorprendente solo per chi ancora non conosce le qualità di questa squadra. La solidità in trasferta non si costruisce in una notte, certo, ma se interpretiamo bene le premesse degli ultimi match, Rieti dovrà fare molta attenzione in ogni fase di gioco. Il lavoro eccellente del duo Saccaggi-Pollone dell’ultimo match sul Trapanese Corbett dovrà essere replicato su Brown, guardia esplosiva incline alla palla persa - due match da 6 già in archivio. Cannon, centro, resta comunque il giocatore più prolifico e pericoloso. L’ex Agrigento ha dimensione sia interna che esterna e può essere accoppiato a Donzelli viste le “misure” simili. Fondamentale, inoltre, sarà il contributo della panchina con Massone a dirigere le operazioni e a dare il cambio marcia alla squadra. È un match fra due squadre partite con obiettivi diversi ma che stanno convergendo man mano che la stagione avanza.

Qui Rieti

4 vittorie e 3 sconfitte, di cui l’ultima contro l’Eurobasket Roma che nel derby Laziale ha colto la prima vittoria stagionale sconfiggendo a domicilio i Reatini. Una squadra costruita per puntare in alto con un’ottimo bilanciamento fra gioventù ed esperienza e che in casa è estremamente solida. Hanno mostrato dei limiti quando aggrediti con decisione e l’approccio di Biella dovrà andare proprio in quella direzione.



La Storia

Probabilmente qualcuno se lo sarà già dimenticato ma Francesco Stefanelli, oggi a Rieti, è un fresco ex di giornata. Arrivato a Biella in precarie condizioni fisiche è tornato ad essere un giocatore all’ombra del Mucrone per poi migrare verso lidi - diciamo noi - più remunerativi. Speriamo che la cura Biellese gli abbia fatto così bene da mostrarle grande riconoscenza con una prestazione opaca.

Appuntamento quindi a domenica 17 novembre alle ore 18:00 per la palla a due di Zeus Energy Group Rieti - Edilnol Pallacanestro Biella.