Balcone del Biellese Trail, sesta edizione con vista neve

Si svolgerà domenica la sesta edizione del balcone del Biellese Trail, manifestazione sportiva con base logistica al campo sportivo di Pettinengo. Tre le distanze in programma, una 37 km, una 21 km e una 8 km.

La 37 km con 1405 m di dislivello si sviluppa nei boschi di Pettinengo, Zumaglia, Vaglio Pettinengo Selve Marcone per poi toccare il Monte Casto e ritornare al punto di partenza da Callabiana attraversando nel tratto finale gli splendidi giardini di Villa Piazzo a Pettinengo.

La 20 km con 1000m dislivello partirà sempre da Pettinengo ripercorre la stessa strada della 37 ma arriva solo fino a Selve Marcone per ritornare a Pettinengo. Distanza minore, ritmo maggiore, muscolarmente impegnativo e in discesa chi se la sente può osare di più, sempre con attenzione. Forza, grinta, spensieratezza le armi migliori.

Ci sarà anche una gara da 8 km per i boschi di Pettinengo con passaggio anche per questa in Villa Piazzo.