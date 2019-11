Autonomia del Piemonte - Mosca (Lega): "Piemonte deve allinearsi ad altre Regioni" FOTO

Una delle battaglie storiche della Lega entrerà con una mozione anche a Palazzo Oropa. Al prossimo consiglio del 26 novembre i rappresentanti del Carroccio presenteranno una richiesta di sostegno sull'Autonomia del Piemonte. "Il gettito fiscale di 9 miliardi annui -precisa il consigliere regionale della Lega, Michele Mosca- ora va a Roma. Se il Piemonte otterrà l'Autonomia sarà denaro che rimarrà nelle tasche dei nostri cittadini. Speriamo che non sia una finta apertura da parte del Governo perchè Autonomia è responsabilità per gli amministratori per il bene del territorio. Se uno lavora bene si presenterà davanti agli elettori con la possibilità di essere rieletto".

Una spinta dai comuni può impegnare maggiormente la Regione nel proseguire la richiesta al Governo. "Il consiglio comunale di Biella -precisa il capogruppo Alessio Ercoli- deve sostenere questa opportunità. Ci auguriamo che Pd è 5 Stelle siano da questa parte anche loro". Ieri un passo importante è arrivato dall'approvazione della Giunta Cirio di 23 materie riempite di contenuti.

Con la Lega di Biella si sono uniti anche le due liste civiche e Forza Italia ribadendo come l'Autonomia del Piemonte "sia un tema basilare per tentare di mettere in quadro il Paese. In questo momento abbiamo una situazione istituzionale disparitaria con solo cittadini di serie A e serie B" ha puntualizzato Alberto Perini (FI).

Chi invece nutre qualche dubbio sull'appoggio dei Dem è il consigliere regionale Michele Mosca. "Dobbiamo allinearci a Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna -conclude-. Da parte del ministro Boccia c’è stata accelerazione ma sorge la preoccupazione per la sua innata poca volontà e di conseguenza abbiamo paura che insabbi tutto. Questo Governo non è amico del Nord, delle regioni industrializzate. A livello locale? L'unica incognita rimane la posizione del Pd. Ci auguriamo la loro coerenza e approvino il percorso a livello regionale per poi arrivare a livello nazionale".