Progetto Erasmus+, l’IIS “Q. Sella” vince insieme ad altri cinque istituti europei

L’IIS “Q. Sella” è risultato vincitore, assieme ad altri 5 istituti di Spagna, Portogallo, Romania e Croazia, del progetto Erasmus+ COACHING INTER-PAIRS FOR EMPLOYMENT (CIPE), finalizzato all’acquisizione della capacità di utilizzo dei social media e delle nuove tecnologie, con l’obiettivo di facilitare l’inserimento degli allievi nel modo del lavoro Il progetto, di durata biennale e coordinato dai professori Roberto Borchia e Mauro Bazzano, è nella sua fase di avvio: prevede la partecipazione di 18 studenti del terzo anno di Liceo Scientifico Scienze Applicate, Liceo Sportivo e Istituto Tecnico, che verranno selezionati tra gli iscritti sulla base dell’andamento scolastico e della conoscenza della lingua inglese, tenendo anche conto di un’equa ripartizione di genere.

A partire dal mese di dicembre, in date da definire, i 18 studenti parteciperanno ad alcuni incontri pomeridiani inerenti al progetto. Entro fine aprile il gruppo di lavoro elaborerà sia presentazioni e sceneggiature per la realizzazione di video tematici sia video e video-interviste a imprenditori o esperti del settore. Seguiranno altre attività analoghe nei prossimi due anni scolastici; la conclusione dell’iniziativa avrà luogo a Zagabria (Croazia), nel mese di marzo 2021, con un training internazionale a cui parteciperanno 6 dei 18 studenti, selezionati durante il percorso formativo in base alla loro partecipazione alle attività e alla qualità dei materiali prodotti. Le ore di attività pomeridiane e di training saranno riconosciute come ore di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) e agli studenti verrà riconosciuto un credito scolastico.

Di seguito il sito del progetto sviluppato dai docenti coordinatori: https://www.iisqsellabiella.it/cipe/.