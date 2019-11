Dal Giappone a Gifflenga, la coltivazione delle dolci mele Fuji a Cascina Imperolo FOTO

Alla cascina Imperolo di Gifflenga le mele Fuji sono le ultime ad essere raccolte ma le prime in dolcezza. Originarie del Giappone ma ormai diffuse in tutto globo, hanno il primato di mela più coltivata al mondo. Il suo nome deriva dalla prima parte della città in cui è stata sviluppata: "fujisaki".

Le Fuji si contraddistinguono per la loro grande dimensione, con una forma quasi perfettamente tonda e un colore che va dal rosa al rosso sulla parte più soleggiata. La polpa chiara, croccante, succosa e molto dolce grazie all'alto contenuto di fruttosio la rende l'ideale per torte e dolci.

