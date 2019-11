I viaggi di studio all’estero con YFU Italia

Continua anche quest’anno la collaborazione di Big Picture Learning Italia con YFU Italia per la promozione dei viaggi all’estero per gli studenti di tutte le scuole superiori.

La serata di presentazione sarà: lunedì 18 novembre, ore 20:00, presso il Sellalab di Biella, in via Corradino Sella n. 10, l’accoglienza sarà disponibile dalle 19:30.

Verranno spiegate le procedure che permetteranno agli studenti di partecipare agli scambi culturali e verrà spiegato come poter diventare una famiglia ospitante. Inoltre la Fondazione YFU Italia ha dato vita al progetto “Grazie Gregorio”, intitolato a Gregorio Messin. Per rendere omaggio a questo ragazzo la fondazione mette a disposizione una somma di euro 2500, da suddividere in 5 incentivi da 500 euro per le famiglie ospitanti uno studente straniero.

I posti in sala sono limitati, pertanto consigliamo di riservarli su Eventbrite, direttamente dal collegamento: https://yfubigpicture2019.eventbrite.it

Per maggiori informazioni sull'iniziativa è possibile contattare il preside Fabio Pirola (cell. 328 6949178 ore ufficio, fabio.pirola@hnk.school) o l’advisor della scuola Angelica Aimone (cell. 351 5699901, angelica.aimone@hnk.school ).

VI PRESENTIAMO BIG PICTURE LEARNING ITALIA E LA SCUOLA HNK

Big Picture Learning nasce nel 1995 a Providence (Rhode Island, USA) con la missionedi mettere gli studenti al centro del loro apprendimento. Conta oggi oltre centoscuole nel mondo e sbarca ufficialmente in Italia nel 2014 a Biella. Big PictureLearning Italia ha sede a Cittadellarte-Fondazione Pistoletto e opera presso il Sellalabdi Biella, l'acceleratore d'impresa di Banca Sella.Dal 2018 gestisce la Scuola HNK, liceo non paritario, nella quale non solo si offrono lecompetenze necessarie a proseguire con successo gli studi, ma si lavora perpreparare al meglio gli studenti alla vita. Ricercando e partendo dalle loro passioni,viene sviluppata la motivazione che li spinge maturare e ad agire con autonomia econsapevolezza.

Qui potete scaricare il nostro documento di presentazione:

https://kamzan.bigpicturelearning.it/index.php/s/WAQignh14wo4G9a

Qui potete scaricare il Piano Triennale dellOfferta della Scuola HNK:

https://kamzan.bigpicturelearning.it/index.php/s/U4vuqTM2SrPRG4r

