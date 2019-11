Ricetta: Gnocchi di patate viola su crema di peperone

Contrasto di colori con gusto.

Ricetta per 4 persone:

500 g. di patate viola

90/100 g. di farina 00

1 uovo

noce moscata q.b.

1 cucchiaio di olio

sale e pepe q.b.

2 peperoni gialli

1 spicchio di aglio

1 scalogno piccolo

2 foglie di alloro

una spolverata di grana

Lasciamo bollire per 30 minuti le nostre patate nell'acqua in cui avevamo aggiunto del sale grosso.

Nel frattempo saltiamo i nostri peperoni in una padella con uno spicchio di aglio e uno scalogno per 5 minuti.

Trasferiamoli in un frullatore e frulliamo il tutto, compreso lo spicchio di aglio e lo scalogno.

Aggiungiamo un goccio di olio, un pizzico di sale e pepe.

Creiamo una crema e teniamola al caldo.

Riprendiamo le nostre patate:

una volta cotte togliamo loro la buccia, passiamole in uno schiacciapatate e trasferiamole in un contenitore dove aggiungiamo la farina, l'uovo, la noce moscata, un pizzico di sale e un cucchiaio di olio.

Amalgamiamo il tutto con una forchetta e poi, con l'aiuto delle mani, otteniamo un panetto.

Tagliamo il panetto in piccole parti da stendere a mano ognuna a mo' di grissino spesso un paio di centimetri.

Con un coltello tagliamo quindi ogni singolo grissino in tocchetti uguali (lunghi 3 cm) che passiamo poi sull'attrezzo per i gnocchi, oppure su una forchetta.

Spolveriamo i nostri gnocchi con la farina.

In una pentola facciamo bollire circa due litri d'acqua, aggiungiamo due foglie di alloro e continuiamo a profumare l'acqua per altri dieci minuti.

Buttiamo nell'acqua gli gnocchi.

Quando sono pronti li scoliamo con l'aiuto di uno scolapasta.

Impiattiamo:

versiamo la nostra crema di peperone in ogni piatto, aggiungiamo i nostri gnocchi, diamo una leggera spolverata di grana e un pizzico di pepe.

Buon appetito!

Giancarlo Lazzarini

