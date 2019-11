La banda ultralarga in Piemonte e nel Biellese a convegno

Nell'ambito del progetto Ultranet, la Camera di Commercio di Biella e Vercelli organizza per il prossimo 19 novembre un incontro gratuito per illustrare lo stato dell'arte del Piano Nazionale per la Banda Ultralarga sul territorio biellese, con un focus sulle attività di cablaggio realizzate nel Comune di Biella.

Il convegno, che prenderà il via alle 14 nella sede camerale di Biella, prevede i saluti istituzionali dell'ente camerale biellese e vercellese e l'intervento di relatori della Regione Piemonte, di Open Fiber, del Comune di Biella e di Anci Piemonte.

Ultranet (https://ultranet.camcom.it/) è il progetto delle Camere di commercio nato per promuovere i vantaggi della Banda Ultra Larga (BUL) per le imprese e per tutta la società. La strategia italiana per la BUL (http://bandaultralarga.italia.it/), con il Piano Aree Bianche, prevede di costruire una rete di proprietà pubblica, nelle zone dove i privati non investono, che verrà messa a disposizione di tutti gli operatori che vorranno attivare servizi verso cittadini ed imprese. L’intervento pubblico in tali aree, realizzato da Open Fiber, è ritenuto necessario per correggere disuguaglianze sociali e geografiche generate dall’assenza d’iniziativa privata da parte delle imprese e consentire, pertanto, una maggiore coesione sociale e territoriale mediante l’accesso ai mezzi di comunicazione tramite la rete in banda ultra larga.

Ultranet, quindi, affiancherà l’azione del Governo prima di tutto, ma non solo, nelle cosiddette “aree bianche”, promuovendo nuove opportunità di connessione ultra veloce e valorizzando i dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio, consentirà al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), soggetto attuatore dei Piani Banda Larga e Ultra Larga del Governo, di programmare ed effettuare lavori di infrastrutturazione quanto più rispondenti alla distribuzione delle imprese sul territorio.

Il convegno è rivolto ad imprese, professionisti, associazioni, amministrazioni pubbliche e privati cittadini interessati a saperne di più sul tema delle infrastrutture digitali, della connettività e della banda ultra larga.

E’ possibile consultare il programma sul sito camerale www.bv.camcom.gov.it, mentre per partecipare all’evento è necessario iscriversi utilizzando il modulo presente al link https://forms.gle/Ai1EU6KJTbSmNmB28 o nella pagina del sito camerale dedicata al convegno (www.bv.camcom.gov.it - sezione Digitalizzazione - Progetto Ultranet - Convegno 19.11.2019).

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 015.3599354-371 o 0161.598303-242 o scrivere un’e-mail a promozione@bv.camcom.it.