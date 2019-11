Assibiella è agenzia Top Italia 2018

AssiBiella Agenzia Top Italia 2018: prestigioso riconoscimento da UnipolSai per il team coordinato dagli agenti Giuseppe Lanza e Corrado Bocca.

AssiBiella, l’agenzia nata nell’aprile 2018 dall’unione di due solide realtà presenti sul territorio da circa cinquant’anni, ha dimostrato in pochi mesi di essere vincente, essendo stata premiata da UnipolSai come Agenzia Top 2018 Italia. «La realizzazione del Piano strategico 2016-2018, giunto a compimento con la realizzazione di tutti i principali obiettivi, ha tangibilmente contribuito a consolidare e rafforzare la nostra leadership sul mercato assicurativo italiano – si legge nella menzione ufficiale UnipolSai – Tutto questo grazie alla passione, all’impegno ed alla professionalità che quotidianamente impiegate nel vostro lavoro».

Nella nuova sede di altissima rappresentanza AssiBiella, sita in una prestigiosa villa storica del centro città, in via Monte Grappa 18, con ampio parcheggio clienti interno, il qualificato gruppo di lavoro composto da 18 professionisti del settore assicurativo ha festeggiato il riconoscimento, consegnato agli agenti durante l’evento Join The Top celebratosi a Marrakech, in Marocco.

Ma qual è il segreto dell’immediato successo ottenuto a soli nove mesi dalla fusione? «Si tratta di un premio nazionale che ci rende orgogliosi del nostro gruppo di lavoro e soprattutto dei nostri numerosi clienti – commentano i titolari Corrado Bocca e Giuseppe Lanza -. Abbiamo unito due esperienze consolidate sul territorio biellese, creando una squadra di persone altamente specializzate che possono offrire con competenza un’ampia gamma di prodotti che vanno dal ramo assicurativo vita, alle coperture assicurative azienda e professionisti, oltre alle tradizionali linee famiglia e persona. Molto apprezzato dai clienti si sta dimostrando anche il recente servizio di noleggio auto a lungo termine».Per quanto riguarda invece gli obiettivi raggiunti, quali in particolare hanno fatto meritare un posto ad AssiBiella tra le migliori agenzie UnipolSai in Italia? «Certamente l’alta soddisfazione della nostra clientela – continuano Bocca e Lanza -, conseguenza dell’ottimo rapporto qualità prezzo dei prodotti assicurativi e della rapida ed efficace liquidazione dei sinistri oltre alla crescita sul territorio superiore alla media».Progetti per il nuovo anno 2019-2020? «“Essere sempre un passo avanti”, come recita il motto di UnipolSai Assicurazioni – concludono i due titolari».