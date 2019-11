AICTC, grande interesse per il convengo sui trattamenti innovativi sui tessuti

Per apprendere i trattamenti innovativi su tessuti, tema del convegno organizzato da AICTC, l’Associazione Chimici Tessili di Biella e tenutosi martedì 12 novembre nella sala conferenze di Unione Industriale Biellese, sono accorsi i direttori, i progettisti e i tecnici di quasi tutte le aziende tessili biellesi ed anche manager di industrie lombarde.

“La vivissima attenzione che ha accompagnato lo svolgersi delle relazioni tenute da quattro professori e ricercatori di Università Bergamo e Politecnico di Torino è stata evidentemente motivata dalla curiosità e dal desiderio di apprendere i nuovi processi per ottenere tessuti nobilitati e tessuti "smart", cioè i tessuti dotati di particolari performance, senza ricorrere a prodotti chimici nocivi per l’ambiente. Ed il successo dell’evento va a smentire i molti che accusano la mancanza locale di entusiasmo dell’intraprendere” commenta Ennio Oioli, presidente AICTC sezione di Biella.

In particolare il prof. Giuseppe Rosace ha puntato l’attenzione sulla tecnologia sol-gel, basata su una soluzione di colloidi che, in determinate condizioni di temperatura, di trasforma in gel. Le applicazioni relative a questo film protettivo si traducono in trattamenti di varia natura: antifiamma, antibatterici, antiabrasione, self-cleaning, per il rilascio controllato di principi attivi medicali. Ada Ferri, docente del Politecnico di Torino si è focalizzata sull’abbigliamento sportivo funzionale, in particolare sui trattamenti termoregolatori, sui materiali stimuli-responsive e sulle caratteristiche della microfibra.

Dall’Università di Bergamo, Valentina Trovato ha invece illustrato esempi di trattamenti chimici superficiali che possono rendere “smart” anche i tessuti tradizionali. Il mercato degli smart textile è in espansione e si stima che possa raggiungere i 9 miliardi di dollari nel 2024, con un tasso di crescita del 33% in 7 anni. A portare l’esperienza di TCP Engineering, startup sull’innovazione dei processi chimici tessili, è stato Mirco Giassetti, che ha fatto una panoramica sulla declinazione della sostenibilità attraverso l’attenzione ai processi produttivi.