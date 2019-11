Tempio crematorio, i Ravetti risarciscono sette famiglie. E la difesa punta al patteggiamento

Cambia la strategia della difesa di Alessandro e Marco Ravetti, gli unici due coinvolti nello scandalo del Tempio crematorio a non essere ancora stati processati. I due fratelli compariranno davanti al Gip l’8 gennaio e, in vista di questa scadenza, stanno puntando al patteggiamento.

Nei giorni corsi, infatti, i legali dei due fratelli hanno risarcito sette famiglie coinvolte nel processo: in questi casi l'accusa era di truffa in quanto i Ravetti avevano fatto pagare ai parenti dei defunti anche l’incenerimento della cassa di zinco, invece smaltita grazie all’accordo con un dipendente della Seab.

Questa mossa potrebbe portare a una riduzione della pena evitando così la condanna superiore ai quattro anni e, di conseguenza, il carcere. Nei prossimi giorni dovrebbe quindi essere presentata una nuova richiesta di patteggiamento, che prevede la riduzione a due anni e nove mesi per uno e a tre anni per l'altro. La prima era stata respinta dal procuratore Teresa Angela Camelio perché ipotizzava pene non superiori ai due anni, quando invece la richiesta dell’accusa dovrebbe essere vicina ai sette anni.