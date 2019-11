Frontale tra Masserano e Lessona, un ferito. Traffico deviato FOTO

È di un ferito il bilancio dell'incidente accaduto poco fa, intorno alle 14 di oggi, sulla strada statale che collega Lessona a Masserano, nella zona della Ratina. Il conducente della Clio, coinvolta nel frontale contro una Toyota, è stato trasportato in ospedale dal 118 per accertamenti. Le cause dell'incidente sono ora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul luogo dell'incidente per viabilità e rilievi. Il traffico risulta momentaneamente deviato, in attesa della rimozione dei mezzi dalla sede stradale.