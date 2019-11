Biella, rischio voragine tra via Seminari e via San Filippo. Allertato l'ufficio tecnico FOTO

Rischia di cedere un tratto di strada all'incrocio tra via Seminari e via San Filippo, a Biella. In mezzo alle due vie si è creato un avvallamento largo circa un metro per 40 centimetri di profondità, probabilmente dovuto anche alle recenti piogge. Inoltre, con il traffico deviato e quindi più intenso in quella zona, il rischio che ceda la strada e si crei una voragine aumenta. La situazione, al momento, è stata segnalata all'ufficio tecnico del comune di Biella dagli agenti della Polizia Locale.