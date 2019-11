Vigliano: Solidarietà, il ricavato della castagnata a La Malpenga in favore di Anffas

La recente castagnata a La Malpenga, giornata di festa per grandi e piccini svoltasi la scorsa domenica a Vigliano nelle terre del conte Vittorio Buratti, ha avuto un bell’epilogo a Gaglianico con un gesto di solidarietà concreta in favore di ANFFAS, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale che da diversi decenni opera nel Biellese in favore di deboli e svantaggiati. Nei giorni scorsi, una nutrita delegazione guidata da Pablito Morello, presidente Chapter Verum Biella e da Battista Saiu, presidente di Su Nuraghe, con alcuni rappresentanti della famiglia di Massimo Gravellu e Isabella Ramelli, custodi di villa La Malpenga, ha consegnato il ricavato della castagnata a La Malpenga direttamente nelle mani di Maria Teresa Rizza e Ivo Manavella, rispettivamente presidenti di ANFFAS Biellese onlus e della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese.

Per compiere il gesto benefico, anche a nome degli associati che rappresentano, hanno voluto recarsi di persona a Gaglianico, presso la sede ANFFAS che sorge alla periferia della città capoluogo, superando fisicamente quella che per molti è anche periferia del cuore, attraversando una soglie facile da dimenticare e rimuovere. Nello scambio di saluti, Ivo Manavella ha auspicato “un futuro in cui nessuno sia più discriminato a causa della disabilità e in cui vengano garantiti a tutti pari opportunità e piena inclusione sociale”. Messaggio immediatamente raccolto da parte del presidente Morello, pronto con l’associazione “Shot Gun LE MC” che presiede a mettere in campo altre iniziative benefiche già in occasione delle prossime festività natalizie, unendo la sua azione alla trentennale presenza di Su Nuraghe che la primavera di ogni anno prepara per ANFFAS il tradizionale pranzo benefico sardo con maialini allo spiedo.