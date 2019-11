Biella: ufficiali di gara biellesi presentano il nuovo corso per diventare commissari di gara VIDEO

Passione per il mondo dei motori? Voglia di vivere emozioni forti? Diventare protagonisti di famosi eventi automobilistici sportivi?

Tutto questo e altro ancora è possibile diventando ufficiali di gara.

U.G.B. (Ufficiali di Gara Biellesi) Biella, in collaborazione con ACI, organizza un nuovo corso che partirà a febbraio, dedicato a chi ama i motori e per tutti gli appassionati, che grazie a questa grande opportunità potranno vivere l’esperienza delle gare automobilistiche e dei rally.

“Gli ufficiali di gara in ambito automobilistico disciplinano tutte le manifestazioni, fanno rispettare il regolamento e sono di basilare importanza, perché se non ci fossero questi personaggi, le gare automobilistiche non si potrebbero svolgere” – a parlare il Presidente dell’A.s.d. U.G.B. Giampiero Loffi, che spiega come si svolgerà il corso e quali sono i requisiti per partecipare – “il corso si svolge in sei ore, più la prova finale e per partecipare bisogna avere tra i 18 e i 70 anni, oltre che essere motivati e appassionati”.

“Fare il commissario di gara durante un rally o manifestazioni sportive motoristiche è molto emozionante, si vivono le gare dall’interno, si conoscono i piloti, si vedono le macchine. È uno sfogo della passione che è unico, facendo e partecipando appunto come commissario di gara” – aggiunge Andrea Gibello, Presidente di ACI Biella.

Ai nuovi commissari di gara promossi, oltre alla divisa con tutti gli accessori, verrà riconosciuto un rimborso spese per ogni gara svolta in base alla distanza chilometrica e ad altri fattori.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: Tel. 335 6272148 – e-mail: info@augb.it – Web: www.asdugb.it

oppure contattare ACI Biella Tel. 015 252 5811