Tommy è un cagnolino di piccola taglia, pesa 7 kg e ha 6 anni. Va d'accordo con gli altri cani e convive in un box con un suo amichetto anziano. Non ama essere manipolato e questo gli è costato tanto. Non facciamogli passare l'inverno in box, oggi tremava dal freddo. Si trova in provincia di Novara.

Per info Paola al 335/1739075.