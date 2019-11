Da Mi Fido di Occhieppo una giornata dedicata all’alimentazione dei cani

Il prossimo sabato, 23 novembre, dalle 9 alle 19,30 il negozio di animali “MiFido Pet Shop” di Occhieppo Inferiore aspetta tutti gli amici a 4 zampe con i propri padroni per il consueto appuntamento mensile dedicato alle promozioni “Farmina”.

Per l'occasione il negozio ha lanciato un piccolo contest: se si porterà con sé il proprio amico cane, verrà controllato il suo peso e immortalato nel suo scatto più bello, che sarà condiviso direttamente sulla pagina Facebook di MiFido e sul sito Farmina.

MiFido si trova a Occhieppo Inferiore, in via Martiri Libertà 182.

Per info: 015 2593491