Profumi e Sapori d’Autunno alla Gastronomia i Sapori del Viale FOTOGALLERY

Alla Gastronomia i Sapori del Viale in viale Macallè 14 a Biella piatti tipici, gustosi e colorati vi aspettano. L'autunno è la stagione più magica dell'anno, i boschi si tingono di caldi colori rosso e giallo e ci dona tanti prodotti con una ricca varietà di sapori e colori. Il profumato tartufo e le castagne sono i padroni della tavola in questa stagione e poi, la coloratissima zucca, un ortaggio dolce e saporito che si presta per la realizzazione di tantissimi piatti, i funghi,le mele, le prugne,le pere, i fichi.

Menù degustazione e piatti innovativi per le vostre cene per risvegliare profumi e sapori con la preparazione di piatti speciali e naturali: arrosti, fritture, glassate, pietanze stufate e gratinate... Cosa desiderare di più?

La Gastronomia I Sapori del Viale si veste dei Profumi e dei Sapori d’Autunno e vi invita per la degustazione di prodotti tipici locali, come il vino Cajanto dell’azienda Montecavallo di Vigliano e i formaggi di Cascina Andriana di Sandigliano, nei giorni di venerdì 22 novembre dalle ore 16 alle ore 19.30 e sabato mattina 23 novembre dalle ore 10 alle ore 13.

Piatti della tradizione italiana con i prodotti di stagione e anche tante idee regalo per il vostro Natale. In negozio potrete infatti scegliere come comporre il vostro cesto natalizio in base al vostro gusto e a quello delle persone a voi più care.

“I Sapori del Viale” si trova in viale Macallè, 14 a Biella. Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19,30. Il sabato dalle 8,30 alle 13 e dalle 16 alle 19. Chiuso il lunedì.