Soddisfazioni in casa Artesport Karate Cossato: Francesca Crucitti convocata al seminario nazionale

La giovane atleta Crucitti Francesca, 12 anni, al suo esordio come agonista nella specialità kata, ha ottenuto la sua prima convocazione per il seminario nazionale della Federazione Italiana che si terrà a Cosenza dal 22 al 23 novembre. Crucitti è riuscita a salire sul gradino più alto nell’Open Internazionale di Sicilia tenutosi a Catania il 20 ottobre in ben 2 categorie, un argento all’Open Internazionale di Calabria a Cosenza il 3 novembre ed un oro al campionato nazionale ASI tenutosi a Caorle.

Questi risultati hanno garantito all’atleta la meritata convocazione.Seconda convocata in casa Artesport è Regis jennifer, veterana alle convocazioni, che ha conquistato un oro ed un bronzo all’Open di Sicilia nelle categorie seniores e u21 e un quinto posto all'International Venice Cup di Caorle nella categoria kata u21.