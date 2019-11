Biella Rugby ritrova Amatori Alghero. La vittoria contro i sardi consegnò la Serie A ai gialloverdi

L’ultima volta che Biella Rugby e Amatori Alghero si sono incontrate e affrontate su un campo da gioco, risale al 13 maggio del 2018, data importante per il club caro al presidente Vittorio Musso. Una data passata alla storia del Biella Rugby, il giorno della conquista, meritata, del passaggio alla Serie A dopo anni di dure battaglie e ambiziosi propositi. Al Maria Pia di Alghero, quel giorno, l’incontro terminò in favore dei biellesi con il risultato di 16-8, ma da allora è passato tanto tempo e nuove storie sono state scritte. Alghero, nello stesso anno, al ripescaggio, fu introdotto nel terzo girone della categoria superiore, nonostante quella sconfitta. Per loro, ne è derivata una stagione non semplice.Orfani dell’allenatore giocatore Marco Anversa, capace di realizzare decine di punti al piede, sono stati in grado comunque di non soccombere e mantenere la permanenza in categoria. Storia analoga per i gialloverdi: l’allenatore giocatore Aldo Birchall, dopo il famoso incontro, ha appeso definitivamente le scarpette al chiodo e, pur non senza qualche difficoltà, ha portato da bordo campo, la sua squadra in zona salvezza nei tempi stabiliti. Ora è il tempo di affrontare un altro capitolo. Una pagina bianca ed un altro racconto tutto da scrivere. Si riparte dall’ennesimo fianco a fianco: Biella al sesto posto della classifica con nove punti, due vittorie nelle prime due giornate e una sconfitta, Alghero alla piazza sotto con cinque punti all’attivo, conquistati nell’ultimo match giocato in casa con Cus Genova. Pochi altri i dettagli a nostra disposizione per tentare pronostici. I ragazzi di Birchall avranno una gran voglia di riscatto dopo la batosta di Recco e ci terranno di certo a ben figurare di fronte al pubblico amico. Ad Alghero peserà la lunga e faticosa trasferta, ma la caparbietà del gialloneri non sfumerà di certo per qualche ora di sonno in meno. Una certezza: domenica, sul campo centrale della Cittadella del Rugby di Biella, ci aspettiamo una grande battaglia.

L’head coach Aldo Birchall: “Veniamo da una sconfitta, per noi la partita di domenica rappresenta l’opportunità di riscattarci con la serenità di giocare in casa. Certo non ci aspettiamo nulla di semplice. Hanno un nuovo allenatore giocatore molto valido: Steven Bortolussi, che ha fatto compiere alla squadra grandi progressi per quanto riguarda il gioco, ora Alghero cerca di giocare alla mano, creare movimento e tutto è completamente cambiato. Ci aspettiamo un Alghero tosto, che arriva da una vittoria, con il morale alto, desideroso di continuare la serie positiva. Una squadra nuova alla quale dobbiamo stare molto attenti. Giocano bene, hanno buoni giocatori. Dobbiamo stare molto attenti. Per quanto riguarda noi, abbiamo ingoiato il brutto momento di Recco, dopo di che, i ragazzi si sono immediatamente resi disponibili a lavorare con grande intensità, se possibile, anche più di quanto avvenuto nelle settimane precedenti. Sono sicuro che ognuno di loro comprende l’importanza della prossima partita. Mi rendo conto che il meteo non promette nulla di buono, ma la tribuna è coperta e la squadra ha bisogno, ancora una volta, del sostegno di tutti i nostri tifosi che auspico di vedere in gran numero”.

Calcio d’inizio alle ore 14.30. Diretta Facebook della gara sulla pagina Biella Rugby 1977.