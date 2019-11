Parcheggi, Franceschini: "Fratelli d'Italia Biella si opporrà con ogni mezzo alla soluzione del PD"

Riceviamo e pubblichiamo:

Parcheggi Ospedale di Biella? Il Pd predica bene ma razzola malissimo. Fratelli d’Italia Biella rileva per l’ennesima volta i limiti e le contraddizioni di questa sinistra.

Una regola che è confermata anche a Ponderano, dove la neo amministrazione ha pensato bene di istituire il parcheggio a pagamento di fronte al nuovo ospedale di Biella. Fin qui nulla di strano. Di fronte alle precedenti proposte che sostenevano che quel parcheggio sarebbe dovuto essere in qualche modo pagato, Fratelli d’Italia aveva individuato una soluzione in grado di sostenere i costi di manutenzione e gestione e, allo stesso tempo, venire incontro alle esigenze di pazienti e accompagnatori: prima ora e mezza gratuita (lasso di tempo che copre ampiamente una normale visita ambulatoriale o di controllo) e poi, a scalare, 5 euro al giorno massimo con accesso illimitato al parcheggio.

Di fronte a questa proposta la sinistra fece fuoco e fiamme, opponendosi in ogni modo. Peccato che ora che sono loro ad amministrare, non solo confermano la necessità oggettiva di istituire il pagamento del parcheggio, ma lo fanno andando davvero a tartassare gli utenti. Già, perché la proposta dell’attuale amministrazione è di concedere soltanto 30 minuti gratuiti, facendo pagare un euro ad ogni successivo accesso. Il fatto che anche la sinistra comprenda ora che le esigenze che avevamo evidenziato per il parcheggio del nuovo ospedale fossero corrette dimostra quanto faziosa e slegata dalla realtà fosse la loro opposizione. Ma questa, purtroppo, è una loro caratteristica e non ci stupisce affatto. Piuttosto denunciamo che la proposta della sinistra, a differenza di quella della precedente giunta va a penalizzare pesantemente i cittadini. Altro che parcheggio gratuito come loro stessi pretendevano. Qui si tenta di far cassa sulla pelle dei pazienti e dei loro famigliari e accompagnatori, con una soluzione che non ha alcun senso e che non fa altro che danneggiare chi già è costretto ad affrontare gravi disagi.

Fratelli d’Italia Biella si opporrà con ogni mezzo a questa soluzione denunciando al contempo, in tutte le sedi possibili, i limiti e le contraddizioni di questa sinistra che è soltanto capace ad attaccare i propri avversari politici, salvo poi dimostrare di non essere in grado di amministrare i territori".