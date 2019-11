Biella, No Segre cittadina onoraria, Corradino: "Nulla contro di lei l'abbiamo invitata a Biella per la giornata della memoria"

Dopo il “No” di Lega e Fratelli d’Italia a conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre la bufera si è scatenata a Biella. Anche l’onorevole Azzolina del Movimento 5 stelle ha voluto dire la sua sulla bocciatura della proposta presentata da due liste di minoranza di Dino Gentile e ha rincarato la dose riconfermando il suo pensiero anche attraverso i social.

"Liliana Segre - scrive l'On. Azzolina -, è una donna che porta sul corpo i segni di uno dei periodi peggiori della storia. È sopravvissuta all'Olocausto, scampata alla morte dei campi di concentramento dove è stata mandata anche con la complicità dello Stato italiano. Chi le nega una onorificenza offende un simbolo. Il sindaco di Biella mi ha delusa profondamente per le scelte operate dalla sua compagine e per le ragioni che adduce. Dare la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre vuol dire raccontare una storia che non va mai dimenticata. Il sindaco ci pensa ai nostri studenti, ai nostri ragazzi quando fa certe scelte? Non capisce il valore simbolico di questa proposta per l'educazione delle nuove generazioni? No, ovviamente, come il suo collega di Predappio che non ha voluto pagare i viaggi degli studenti ad Auschwitz, ci fa sapere che sono iniziative di parte. Bene, ai ragazzi ci pensiamo noi. Proporrò al nostro Ufficio scolastico di premiare la senatrice Segre con una iniziativa organizzata dalle scuole. Daremo il buon esempio a Biella, almeno noi".

In realtà in Giunta, già in tempi non sospetti, si è parlato di Liliana Segre. L'ufficio Cultura del comune di Biella ha infatti invitato la senatrice più di un mese fa a recarsi a Biella, come ospite d'onore, in occasione della giornata della memoria. "Purtroppo ha declinato il nostro invito - spiega il sindaco Corradino -, a causa dell'età, non si sentiva di aggiungere un appuntamento nel nostro comune ma ci ringraziava per aver pensato a lei. Liliana Segre ha il massimo rispetto da tutto il gruppo che mi rappresenta, questa mozione è stata presentata per strumentalizzare la figura della Signora e creare fratture interne che tuttavia non ci sono".

La risposta di Fratelli d'Italia. Dopo l'arringa del sottosegretario all’Istruzione arriva anche la risposta del capogruppo di Fratelli d’Italia Biella, Livia Caldesi. “Pare che oggi tutti si spendano per la Senatrice Segre - addirittura l'On. Azzolina della quale nessuno più percepiva la presenza ha emesso un vagito rinverdendo in tutti noi la memoria della sua esistenza - ma è deprimente rilevare che questa è un'attenzione inequivocabilmente interessata e non so quanto sentita. E' deprimente vedere che, complice un'informazione vergognosa, si sia utilizzata la figura della Senatrice Segre per bassi interessi di bottega da parte di tanti esponenti del centrosinistra che, nelle ultime settimana si sono spesi come non mai per la sig.ra Segre. Il rispetto per la Senatrice e per ciò che rappresenta credo si riconosca innanzitutto astenendosi dallo strumentalizzarli per biechi calcoli politici e propagandistici. Il Gruppo di Fratelli d'Italia, non intendendo allinearsi a quanti oggi sfruttano la figura della Senatrice, esprimerà quindi voto contrario a questa mozione le cui finalità sono chiare a tutti ed infinitamente lontane dallo scopo - dichiarato - di voler ottenere un riconoscimento per Liliana Segre”.