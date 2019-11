Scuola Pallavolo Biellese: domani si gioca contro Cogal Volley Savigliano

L’Ilario Ormezzano Sai Spb torna vincitore da Invorio e, questo sabato 16 novembre, è carico per la partita in casa al Pala Pajetta alle 20,30 contro il Cogal Volley Savigliano. “Siamo i favoriti in questo scontro – commenta il coach Barazzotto - . Savigliano è una squadra giovane e, come noi, quando gioca fuori casa ha sempre qualche difficoltà in più. Dovremo trasformare le loro mancanze in nostri punti di forza”. Compiaciuto il coach per l’atteggiamento della giornata 4 che e valso la vittoria alla Spb: “Dobbiamo entrare nel campo di casa con lo stesso atteggiamento. Essere i favoriti può rivelarsi un’arma a doppio taglio da non sottovalutare”.Appuntamento al Pala Pajetta quindi sabato 16, per incitare i giovani della Serie C a dare il meglio di loro contro il Savigliano.